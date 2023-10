Tot in Wohnung entdeckt: Polizei geht von Verbrechen aus

Mühlberg - Ein 20-Jähriger ist im südbrandenburgischen Mühlberg (Elbe-Elster-Kreis) nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei getötet worden. Der Mann wurde am Samstag tot in seiner Wohnung entdeckt. Wie die Polizeidirektion Süd am Montag mitteilte, fanden Angehörige die Leiche. „Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.“

Am Montag sollte die Leiche obduziert werden. Die rechtsmedizinische Untersuchung soll Aufschluss über die Todesursache geben. Weitere Angaben machte eine Sprecherin der Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Kriminalpolizei wertet Spuren und Zeugenaussagen aus. „Wir sind am Anfang der Ermittlungen“, sagte die Sprecherin.