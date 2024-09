Unions Stürmer Siebatcheu wartet auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. Nun soll die Premiere gegen den Verein klappen, an den der Amerikaner in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen war.

Berlin - Stürmer Jordan Siebatcheu von Fußball-Bundesligist Union Berlin sieht sich trotz seiner Torflaute auf dem richtigen Weg. „Wir haben Zeit, die Saison ist erst gestartet“, sagte der 28 Jahre alte Amerikaner in einer Medienrunde, „wir sind dabei umzusetzen, was der Trainer will. Aber es kommt so langsam.“ Immerhin sei die Mannschaft an den ersten vier Spieltagen mit zwei Siegen und zwei Remis ohne Niederlage geblieben.

Der neue Trainer Bo Svensson hatte den in dieser Saison noch torlosen Stürmer nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim als besten Mann in vorderster Reihe gelobt. „Der Assist zum 1:0 war der erste Schritt“, sagte Siebatcheu, der mit seinem Vornamen auf dem Trikot aufläuft und dem ersten eigenen Treffer entgegenfiebert: „Ich muss Geduld haben und dem Team weiterhelfen. Die Tore werden kommen.“ Der in der vergangenen Saison an Borussia Mönchengladbach ausgeliehene neunmalige Nationalspieler der USA traf zuletzt am 24. Februar gegen den VfL Bochum.

Nun Wiedersehen mit Mönchengladbach

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte Siebatcheu im Spiel gegen die Borussia seine Torpremiere feiern. Er selbst und auch Gladbach hätten die Leihe gerne fortgesetzt, aber auch Union-Trainer Svensson zeigte in persönlichen Gesprächen seine Wertschätzung für den 1,90 Meter großen Angreifer. „Es ist für mich ein normales Spiel, aber für den Verein wichtig, weil wir unsere ungeschlagene Serie fortsetzen wollen. Ich treffe ein paar Freunde, aber während der Minuten will ich wieder eine gute Leistung abliefern“, sagte Sebatcheu.