Dresden - Torhüter Max Mohs bleibt dem Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden in der kommenden Spielzeit erhalten. Der 23-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert, wie der Verein am Freitag mitteilte. Mohs kam bedingt durch einen Bandscheibenvorfall nur selten zum Einsatz, bestätigte aber nach seinem Ausfall sein Niveau. Dresden bestreitet am Freitagabend sein vorletztes Ligaspiel beim Dessau-Rosslauer HV (19.30 Uhr).

Mohs wechselte 2019 vom SV Anhalt Bernburg nach Dresden und hat bisher 85 Spiele für Elbflorenz bestritten. Nach seinem Ausfall in der Hinrunde feierte der Schlussmann am 21. April sein Comeback und kam in dieser Saison noch fünfmal zum Einsatz.