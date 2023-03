Frankfurts Torwart Kevin Trapp (M) hängt vor dem Spiel am Tor, um das Tor wieder in die Verankerung zu drücken.

Wolfsburg - Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ist am Sonntagabend für kurze Zeit unterbrochen worden, weil eines der beiden Tore anscheinend nicht richtig verankert war. Frankfurts Torwart Kevin Trapp hatte den Schiedsrichter in der zweiten Minute darauf aufmerksam gemacht. Er selbst hängte sich anschließend an die Torlatte, um das Tor wieder in die Verankerung zu drücken - scheinbar mit Erfolg. Nach nur etwa zwei Minuten konnte die Partie fortgesetzt werden.