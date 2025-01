Eine Bestätigung für den Wechsel von Frankfurts Marmoush zu Manchester City ist nur noch eine Frage der Zeit. Ein möglicher Nachfolger ist im Gespräch. Coach Toppmöller will das nicht kommentieren.

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller will sich zu einem möglichen Marmoush-Nachfolger nicht äußern.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hält sich mit Blick auf einen möglichen Nachfolger von Stürmer Omar Marmoush bedeckt. „Bezüglich Nachfolgern möchte ich jetzt erst mal gar nichts zu sagen - auch nicht, welches Profil am besten passt“, äußerte Toppmöller vor dem Heimspiel des Fußball-Bundesligisten in der Europa League gegen Ferencváros Budapest am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und RTL+).

Er sei aber im ständigen Austausch mit den Scouts sowie den Verantwortlichen der Eintracht, sagte Toppmöller. Er habe „totales Vertrauen“ in ihre Arbeit. „Und am Ende setzen wir uns zusammen und werden gemeinsam entscheiden, welcher Spieler einfach auch am besten zu uns passt - nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes“, sagte der 44-Jährige.

Medien: Eintracht an Marseille-Stürmer Wahi interessiert

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Eintracht an Angreifer Elye Wahi vom französischen Traditionsclub Olympique Marseille interessiert sein. Der 22-Jährige steht dem Vernehmen nach noch bis Sommer 2029 bei OM unter Vertrag.

Ein Abschied von Marmoush zu Manchester City gilt als sicher. Der Ägypter wurde nach dem 2:0 am vergangenen Freitag gegen Borussia Dortmund im voll besetzten Stadion emotional verabschiedet. Die Eintracht soll für den Wechsel bis zu 80 Millionen Euro vom englischen Meister erhalten. Eine offizielle Bestätigung für den Transfer gibt es bislang nicht.