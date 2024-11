Frankfurt/Main - Trainer Dino Toppmöller hat vor dem 100. Pflichtspiel von Mario Götze im Trikot von Eintracht Frankfurt die Bedeutung des Weltmeisters von 2014 für seine Mannschaft hervorgehoben. „Mario ist für uns ein enorm wertvoller Spieler - nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine, weil die Jungs natürlich auch aufgrund seiner Vita, aufgrund seiner Vergangenheit zu ihm aufschauen“, sagte Toppmöller vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Der 32-Jährige sei trotz seiner großen Erfolge bodenständig geblieben, betonte Toppmöller. Dabei sei Götze in einem Alter, in dem es „nicht mehr um diese krasse Entwicklung geht“, sagte der Eintracht-Coach. Toppmöller, der am Spieltag seinen 44. Geburtstag feiert, hat eine nicht ganz ernst gemeinte Forderung an den Mittelfeldspieler für die Partie gegen Werder: „Ich erwarte schon ein Tor von ihm.“ Immerhin: Bremen liegt Götze. Gegen Werder erzielte der Mittelfeldspieler schon sieben Bundesliga-Tore. Gegen keinen anderen Club traf Götze öfter.