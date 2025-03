Hamburg - Beim rauschhaften 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf feierte Robert Glatzel noch als Zuschauer mit seinen Mitspielern vor den Fans des Hamburger SV. Nun steht der beliebte Torjäger des Zweitliga-Tabellenführers vor seinem Comeback im Topspiel beim 1. FC Magdeburg. Nach fast fünf Monaten Verletzungspause gehört der 31-Jährige am Wochenende wieder dem Kader der Norddeutschen an.

„Er hat diese Woche voll mittrainiert, ist voll dabei, hat sehr viel Energie“, sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). „Es ist auch kein Geheimnis, dass er am Freitag dabei sein wird“, schob der Coach hinterher.

Für 90 Minuten reicht Glatzels Kraft noch nicht

Glatzel musste im Oktober nach seinem Sehnenabriss im Hüftbereich operiert werden. In den vergangenen Wochen wurde der Fußball-Profi langsam zurück ins Mannschaftstraining geführt. Für 90 Minuten reiche es laut Polzin aber noch nicht, „weil das nach der langen Verletzungspause einfach dann für ihn und für uns nicht sinnvoll wäre. Aber er ist topfit“.

Eine genaue Einsatzzeit wollte der Trainer wenig überraschend nicht verkünden. „Da ist es, glaube ich, sinnvoller, den Spieler nach und nach dann heranzuführen, als jetzt direkt in etwas hineinzujagen. Und trotzdem ist es Freitagabend definitiv ein besonderes Spiel“, sagte der Trainer.

Duell der besten Zweitliga-Torjäger bleibt aus

In diesem besonderen Spiel des Tabellenführers aus Hamburg beim Vierten Magdeburg wird es nicht zum Duell der beiden besten Torjäger kommen. Davie Selke mit 17 Treffern und Martijn Kaars mit 16 Toren für den FCM stehen ganz oben in der Torjägerliste der 2. Bundesliga.

Selke fehlt wegen einer Gelbsperre. Der 30 Jahre alte Routinier mit der Erfahrung von 238 Bundesliga-Partien profitierte zuletzt vom langfristigen Ausfall Glatzels - und rettete dem Club in der jüngsten Vergangenheit viele Punkte im Aufstiegsrennen.

Zunächst dürfte es also zum Duell zwischen Glatzel und Kaars kommen. Der Niederländer war im Sommer nach Magdeburg gewechselt. Er gilt als großer Scouting-Erfolg, denn der 26-Jährige hatte zuvor in der zweiten niederländischen Liga bei Helmond Sport gespielt. Und war eher Fußballfeinschmeckern bekannt. Vor allem durch seinen Dreierpack in Elversberg im Januar und nach den furiosen vier Treffern beim FC Schalke 04 wenige Wochen später spielte er sich in den Fokus.

HSV und FCM die torreichsten Teams

Selke und Kaars sorgten auch dafür, dass ihre Clubs die torreichsten der Liga wurden. Die gewohnt gefährliche Offensivabteilung der Hanseaten erzielte bisher 55 Treffer, die Magdeburger stehen mit 53 Toren knapp dahinter. Polzin zeigte sich überzeugt, dass es „ein richtig cooles Fußballspiel wird“.

Der HSV kommt aus dem Topspiel-Wahnsinn nicht mehr heraus. In den vergangenen drei Partien duellierten sich die Hanseaten mit Kaiserslautern, Paderborn und Düsseldorf. Neben zwei Siegen musste sich der HSV lediglich in Paderborn (0:2) geschlagen geben.

Doch es gibt weiter ein spannendes Rennen an der Spitze: Zwischen Tabellenführer HSV und dem Neunten Düsseldorf liegen nur sieben Punkte. Die Magdeburger um den früheren HSV-Trainer Christian Titz sind nur drei Zähler von den Hamburgern distanziert - und sie können am Wochenende mit einem Sieg für Punktgleichheit sorgen.