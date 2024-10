Hamburg - Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Achtelfinale des deutschen Handball-Pokals in einem Auswärtsspiel auf Rekordsieger THW Kiel. Das ergab die Auslosung im Anschluss an den Zweitrunden-Sieg der Kieler beim HSV Hamburg (30:27).

Gezogen wurden die Lose von Steffen Baumgart. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wurde für die Paarung vom Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi scherzhaft kritisiert. „Er hat fast alles falsch gemacht“, sagte der Österreicher beim Streamingdienst Dyn und ergänzte: „Wir haben ein Heimspiel, darüber freuen wir uns sehr.“

Rhein-Neckar Löwen treffen auf die Füchse Berlin

In einem weiteren Top-Duell treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die Füchse Berlin. Der HC Empor Rostock bekommt es als letzter Drittligist im Wettbewerb mit dem Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten zu tun. Die Spiele des Achtelfinales werden am 13. und 14. November ausgetragen. Die Finalrunde findet am 12. und 13. April 2025 in Köln statt.