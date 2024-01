Tokio - Alle rund 400 Passagiere eines auf Tokios Flughafen Haneda in Brand geratenen Flugzeugs haben die Maschine verlassen können. Das gab die Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) am Dienstagabend bekannt. Das Passagierflugzeug war bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen mit einer Maschine der japanischen Küstenwache zusammengestoßen, berichteten japanische Medien unter Berufung auf das Transportministerium. Zwei der sechs Personen an Bord der Küstenwachenmaschine seien tot, der Pilot sei schwer verletzt, berichtete der japanische Fernsehsender TBS.

Die aus Hokkaido im Norden Japans kommende JAL-Maschine mit der Flugnummer 516 war auf der Landebahn in Brand geraten und brannte völlig aus. Es waren 367 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord. Sie konnten die JAL-Maschine verlassen. Wie der Fernsehsender TBS weiter berichtete, wollte die Maschine der Küstenwache Material in das Erdbebengebiet an der Westküste des Landes bringen.

Dort sind seit dem Neujahrstag bei einer Serie von Beben mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Es kam zu schweren Schäden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Passagiere der JAL-Maschine während Löscharbeiten das Flugzeug über eine Notrutsche verließen. Alle Start- und Landebahnen wurden geschlossen, so das Ministerium.