Tödliches Hindernis für Vögel an Behörde entschärft

Leipzig - Nachdem Dutzende Meisen gegen eine gläserne Verbindung am Technischen Rathaus in Leipzig geflogen und verendet waren, ist die Lage nun entschärft. Der Gebäudeeigentümer habe eine Interimslösung anbringen lassen, teilte ein Stadtsprecher am Freitag mit. Die Glasfront sei mit bunten Papierstreifen beklebt worden. Eine dauerhafte Lösung soll noch im März folgen. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

Am vergangenen Wochenende waren 34 Kohlmeisen und vier Blaumeisen gegen die Glasscheibe geflogen und verendet. Die Stadt ist Mieter des Gebäudes und hatte bei dem Eigentümer um Nachbesserung gebeten.