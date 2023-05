Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Halle - Ein Urteil des Landgerichts Halle gegen einen Mann, der als Fahranfänger bei einem illegalen Autorennen eine Fußgängerin anfuhr und tödlich verletzte, ist rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Naumburg habe die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in Halle mit. Die Entscheidung vom 21. November 2022, mit der der Mann wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge sowie fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde, sei nun rechtskräftig.

Das Gericht hatte festgestellt, dass die 43 Jahre alte Fußgängerin in Halle im Dezember 2019 Opfer des illegalen Autorennens wurde. Am Steuer eines hochmotorigen Wagens saß der damals 19-Jährige. Zuvor hatte ihn auch schon das Amtsgericht Halle zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dagegen legte die Nebenklage als Vertretung der Familie des Opfers Berufung ein. Der Fall wurde vor dem Landgericht erneut verhandelt. Der Tod der Fußgängerin sorgte in Halle für Entsetzen. Die Frau hinterließ einen Mann und drei Söhne.