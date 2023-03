Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Brinkum - Bei einem Überholversuch ist am Sonntagmorgen bei Brinkum (Landkreis Leer) ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß der 80-jährige Autofahrer beim Überholen eines anderen Wagens frontal mit einem Lastkraftwagen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zusammen. Der 80-jährige Autofahrer starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens wurde ebenfalls verletzt. Zu dem Ausmaß der Verletzungen oder der Identität des Lastkraftwagenfahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Fahrbahn der Bundesstraße 436 ist im Bereich Leeraner Straße vollständig gesperrt. Laut Prognosen der Polizei von Sonntag wird die Sperrung noch bis mindestens Sonntagmittag andauern.