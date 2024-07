Bornstedt - Auf der Autobahn 2 bei Bornstedt (Landkreis Börde) ist am Morgen ein Mensch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er trotz Gefahrenbremsung von einem Lkw erfasst. Die Autobahn war nach Angaben der Polizei in Richtung Hannover für viereinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Auch ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.