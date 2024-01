Bremen - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen in Bremen tödlich verletzt worden. Der Streifenwagen sei am Freitagabend wegen eines dringenden Einsatzes unterwegs gewesen und mit dem Auto der Frau zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen an ihren Verletzungen. Der Beifahrer sowie die Besatzung des Streifenwagens mussten laut Mitteilung wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beide Autos waren der Polizei zufolge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten zunächst an.