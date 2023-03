Freiburg - Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist in Freiburg (Kreis Stade) von einem Lkw überrollt worden und gestorben. Am Freitagvormittag übersah der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren den Mann und überfuhr ihn, wie die Polizei mitteilte. Der Senior, der mit einem Rollator unterwegs gewesen war, wurde den Angaben zufolge dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten.