Querfurt - Der tödliche Unfall auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier auf der A38 bei Querfurt ist nach Angaben der Polizei nicht auf alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit der Fahrzeuginsassen zurückzuführen. Allerdings seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Der Wagen mit seinen vier Insassen war demnach Teil einer gemeinsam anreisenden Gesellschaft zu einer Hochzeitsfeier.

Bei dem Unfall am Sonntag war ein 20-jähriger Mann gestorben. Drei weitere Männer erlitten teilweise schwere Verletzungen. Das Auto war am Sonntagmittag gegen eine Leitplanke gefahren und überschlug sich. Nach dem Autounfall war die A38 in Richtung Leipzig für rund sieben Stunden gesperrt.