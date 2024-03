Rudolstadt - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug ist im Ilm-Kreis die 72-jährige Beifahrerin im Pkw tödlich verunglückt. Der 76 Jahre alte Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Auch der Fahrer des Sattelzugs kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 90 neu in Richtung Rudolstadt. Der 76-Jährige sei zum Überholen auf die Gegenfahrbahn gewechselt, wo es dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelzug kam. Die Maßnahmen zur Bergung der Sattelzugmaschine dauerten auch am späten Abend noch an.