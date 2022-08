Tödlicher Betriebsunfall: 46-Jähriger stürzt von Stalldach

Lindern (Oldenburg) - Bei Bauarbeiten auf einem landwirtschaftlichen Hof in Lindern (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg ist ein Mann vom Dach eines Stalls gefallen und gestorben. Für den 46-Jährigen sei nach dem Sturz aus etwa sieben bis acht Meter Höhe am Donnerstag jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Gemeinsam mit zwei Kollegen habe der 46-Jährige am Dachfirst des Stalls gearbeitet. Es werde ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.