Berlin - Im Fall des vor zehn Tagen in Berlin-Hellersdorf erstochenen Mannes hat die Kriminalpolizei drei Verdächtige gefasst. Die Männer im Alter von 20, 36 und 37 Jahren wurden bereits am vergangenen Freitag festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie stehen unter dem Verdacht des gemeinschaftlich begangenen Totschlags und sitzen in Untersuchungshaft.

Das 24-jährige Opfer war am frühen Morgen des 20. Mai in der Janusz-Korczak-Straße mit Stichwunden vor einer Bar auf dem Gehweg gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 36-jährige Hauptverdächtige ihn zusammen mit den beiden anderen Männern mit einem Messer so schwer verletzte, dass er noch am Tatort starb. Zuvor soll es einen Streit in einer anderen Bar gegeben haben. Der 24-jährige und ein Freund flogen aus der Bar, weil sie dort Aufnahmen von anderen Gästen gemacht haben sollen.

Spezialisten des Landeskriminalamtes identifizierten die Verdächtigen durch einen Abgleich von Foto- und Videoaufnahmen aus beiden Bars. Zielfahnder nahmen den 20- und den 36-Jährigen in Weißensee und den 37-Jährigen in Kaulsdorf fest. Bei Durchsuchungen wurden die mutmaßliche Tatwaffe sowie weitere verbotene Waffen und Drogen gefunden.