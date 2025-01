Tödliche Schüsse: Was war das Motiv des Verdächtigen?

Die Ermittler wollen klären: Weshalb schoss der Verdächtige in der Firma für Präzisions-Zahnräder?

Bad Friedrichshall - Nach den tödlichen Schüssen in einem Unternehmen im Norden Baden-Württembergs läuft die Suche nach dem Motiv des tatverdächtigen Mannes. Wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn sagte, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat an. Polizei und Staatsanwaltschaft beabsichtigen, sich im weiteren Tagesverlauf erneut zu dem Fall zu äußern.

Der Verdächtige - ein Deutscher - war in der Nacht nach einer stundenlangen Flucht von Spezialeinsatzkräften in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis gefasst worden. Der 52-Jährige soll eine Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) betreten und Schüsse abgegeben haben. Zwei Männer starben, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Mitarbeiter der Firma. Der Verdächtige war den Ermittlern zufolge ebenfalls Mitarbeiter. Neue Angaben zum Gesundheitszustand des verletzten Mannes waren zunächst nicht zu erhalten.

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt. Die betroffene Firma ist in Familienbesitz und nach eigenen Angaben Teil eines Herstellers von Lager- und Organisations-Systemen. In dem Unternehmen werden seit mehr als fünf Jahrzehnten auch Präzisions-Zahnräder hergestellt. Bad Friedrichshall hat rund 20.000 Einwohner und liegt im Landkreis Heilbronn.