Tödliche Schüsse in Gatow: Jugendliche in Untersuchungshaft

Polizeibeamte stehen an einer Grünanlage in Berlin-Gatow.

Berlin - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Gatow sind zwei Jugendliche in Untersuchungshaft, darunter der Sohn des Opfers. „Dem 16- und dem 17-Jährigen wurde der jeweilige Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter verkündet und sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstagabend auf Twitter mit.

Die beiden Jugendlichen stehen im Verdacht, gemeinsam mit der Tochter des Opfers und der Freundin des 16-Jährigen den Mann am Dienstag unter einem Vorwand an den späteren Tatort auf einen Parkplatz gelockt zu haben. Der 40-Jährige sei durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden und vor Ort gestorben. Die Ermittler gehen von heimtückischem Mord aus.