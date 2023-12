Grimma - Gut vier Jahre nach dem Tod von zwei Männern in einem Pool bei einer privaten Weihnachtsfeier im Landkreis Leipzig geht die juristische Aufarbeitung des Falls in die zweite Runde. Das Landgericht Leipzig verhandelt von Dienstag (9.00 Uhr) an in einem Berufungsverfahren gegen zwei Angeklagte, denen fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird.

Laut Anklage sollen die Männer bei der Weihnachtsfeier in Gerichshain am 22. Dezember 2019 einen Block Trockeneis in den Pool gekippt haben. Dadurch hatte sich Kohlenstoffdioxid über der Wasseroberfläche gesammelt und die 20 und 39 Jahre alten Männer wurden bewusstlos und ertranken.

In erster Instanz waren die Angeklagten vom Amtsgericht Grimma freigesprochen worden. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Das Landgericht Leipzig hat insgesamt zwei Verhandlungstage angesetzt. Am 18. Dezember könnte eine Entscheidung verkündet werden.