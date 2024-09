London - Nach dem Tod von Schauspielerin Maggie Smith wird an die Oscar-Preisträgerin erinnert. Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X, sie sei von vielen für ihr großartiges Talent geliebt worden. „Dame Maggie Smith hat uns mit den zahlreichen Geschichten, in denen sie im Laufe ihrer langen Karriere mitgespielt hat, in neue Welten eingeführt.“ Ihre Arbeit werde noch über Generationen geschätzt werden.

Die Schauspielerin war am Morgen im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie spielte zum Beispiel in der Serie „Downton Abbey“ mit. Ihr Kollege Hugh Bonneville würdigte Smith als „wahre Legende“. Jeder, der jemals eine Szene mit ihr gedreht habe, werde ihr scharfes Auge, ihren scharfen Witz und ihr herausragendes Talent bestätigen können.

„Wahre Legende ihrer Generation“

„Sie war eine wahre Legende ihrer Generation und wird zum Glück in so vielen großartigen Auftritten auf der Leinwand weiterleben“, hieß es in einer Stellungnahme von Bonneville, aus der die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC zitierten. Auch das Team der britischen Film- und Fernsehakademie würdigte Smith als Theater- und Filmlegende.

Bei Instagram erinnerte auch die US-amerikanische Schauspielerin Whoopi Goldberg an Smith. Die beiden waren in der Komödie „Sister Act – Eine himmlische Karriere“ zu sehen. Goldberg postete ein Foto der beiden im Nonnengewand. „Maggie Smith war eine großartige Frau und eine brillante Schauspielerin“, schrieb Goldberg. Sie könne immer noch nicht glauben, dass sie das Glück gehabt habe, mit so einem einzigartigen Menschen zusammenzuarbeiten.