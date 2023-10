Hehlen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Landkreis Holzminden hat die Polizei den 41-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Eine aufmerksame Zeugin habe mitgeteilt, dass sie den gesuchten Mann gesehen habe, teilte die Polizei am Abend mit. Im Rahmen einer Überprüfung der Hinweise konnte der 41-Jährige dann am Donnerstagabend widerstandslos festgenommen werden.

Der Tatverdächtige soll dem 39 Jahre alten Opfer erhebliche Stichverletzungen zugefügt haben, an denen die Frau am Dienstagabend vor einem Wohngebäude in Hehlen starb. Der 41-Jährige war in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.