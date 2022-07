Tischtennis-Turnier in Budapest: Aus für Mittelham und Shan

Budapest - Nina Mittelham und Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside sind beim hochkarätig besetzten 250 000-Dollar-WTT Contender in Budapest ausgeschieden. Für Nina Mittelham (25) gab es nach dem Freilos zum Auftakt in der zweiten Einzelrunde eine 0:3-Niederlage gegen die Chinesin Fan Siqi. Auch im Mixed-Viertelfinale scheiterte sie mit Partner Dang Qiu (Düsseldorf) gegen Japans Top-Duo Mina Hayata/Tomokazu Harimoto deutlich mit 0:3.

Xiaona Shan (38) vergab die Chance zum Achtelfinal-Einzug gegen die für die verletzte Olympiasiegerin Chen Meng (China) ins Feld gerückte Südkoreanerin Lee Zion nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Für die Niederlage machte sie vor allem „Probleme im Kopf“ verantwortlich.

Damit sind die Eastside-Spielerinnen, die zuvor bereits in ihren Damen-Doppeln scheiterten, in allen fünf Konkurrenzen aus dem Rennen. Als nächste Herausforderung wartet nun das Turnier WTT Champions vom 18. bis 23. Juli ebenfalls in Budapest auf sie.