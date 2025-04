Erfurt - Wenige Tage vor Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora hat Bildungsminister Christian Tischner seine Hochachtung für das Wirken der Gedenkstätten betont. „Die wichtige und professionelle Arbeit, die an unseren Gedenkstätten in Buchenwald und Mittelbau-Dora gemacht wird, schätze ich sehr“, sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung.

Gleichzeitig betonte er, die Einrichtungen „mit mehr Verbindlichkeit für Gedenkstättenbesuche“ zu würdigen und zu unterstützen. „Wertebildung und politisch-historische Bewusstseinsbildung sind in einer Zeit, in der Fake News und historische Falschdarstellungen immer mehr Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen, wichtiger denn je“, begründete Tischner das Ansinnen.

Schulstatistik soll Lagebild zu Gedenkstättenfahrten geben

Wie genau mehr Verbindlichkeit in diesem Zusammenhang geschaffen werden soll, sei bisher nicht klar, sagte ein Ministeriumssprecher. Zunächst solle ein Lagebild der aktuellen Situation gezeichnet werden. Dafür sollen bei der nächsten Schulstatistik etwa auch Daten erhoben werden, wie häufig und in welchem Umfang Schulen Fahrten zu Gedenkstätten organisieren. Die endgültigen Ergebnisse dazu erwartet das Ministerium Januar. Die Auswertung werde dann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so der Sprecher.

Bereits im Januar hatte Tischner in Aussicht gestellt, Gedenkstättenbesuche künftig fest in den Lehrplan aufnehmen zu wollen. Bisher sind diese in den Lehrplänen „nach Möglichkeit“ vorgesehen.