Großeinsatz in Bakum: 90 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen in einer Tischlerei. Die Polizei geht von einer hohen Schadenssumme aus.

Bakum - In Bakum (Landkreis Vechta) ist in der Nacht zum Sonntag eine Tischlerei ausgebrannt. Die Schadenssumme wird nach Angaben der Polizei sehr hoch ausfallen. Genaue Zahlen zur Schadenshöhe sowie die Brandursache werden aktuell noch ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Verletzt wurde niemand. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in den frühen Morgen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.