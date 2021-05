Nägel lackieren für den guten Zweck Tijn van Kolsteren sammelt Millionen-Spenden ein – Auch Mark Rutte und Geert Wilders lackierten sich die Nägel

Den Haag - Mit seiner Aufforderung, sich die Nägel zu lackieren und zu spenden, hat ein krebskranker Sechsjähriger in den Niederlanden insgesamt rund 2,5 Millionen Euro an Spenden für kranke Kinder gesammelt. Bei der am Samstag beendeten dreitägigen Aktion folgten auch Politiker wie Regierungschef Mark Rutte und der Rechtspopulist Geert Wilders dem Aufruf des todkranken Tijn van ...