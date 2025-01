London - Tierretter haben vor Schottland einen in einem Seil gefangenen Wal befreit. Der in Not geratene Buckelwal war am Donnerstagmorgen gemeldet worden. Die Organisation British Divers Marine Life Rescue bestätigte der Nachrichtenagentur PA zufolge gut 26 Stunden später die Befreiung. Das Tier sei erschöpft und werde weiter beobachtet.

Ein von den Rettern veröffentlichtes Foto zeigt den Wal in seiner Notlage neben einer weißen Boje und mit einem grünen Seil um den Körper. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Fischfarm.

Der Umweltschutzorganisation WWF zufolge sind Buckelwale in allen polaren bis tropischen Meeren verbreitet. Sie werden demnach durchschnittlich bis zu 13 Metern groß und erreichen ein Körpergewicht von etwa 30 Tonnen.