Ein Vielfraß begutachtet bei regnerischem Wetter an Heiligabend im Zoo Osnabrück neugierig einen Karton.

Osnabrück - Alle Jahre wieder: Der Zoo Osnabrück hat am Heiligabend mit freiem Eintritt für Kinder bis einschließlich 16 Jahre gelockt. Viele Familien nutzten das Angebot trotz des regnerischen Wetters. Bei einem Gewinnspiel bekamen vier Familien die Chance, am Geschenkepacken für die Tiere teilzunehmen. So wurden unter anderen ein Vielfraß und ein Rentier mit einem Karton mit der Aufschrift „Frohe Weihnachten“ beschenkt - verpackt waren Leckereien.