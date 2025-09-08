Schon wieder war der Tiergartentunnel stundenlang dicht. Diesmal ohne Unfall – und ohne Erklärung.

Berlin - Nach einer rund achtstündigen Vollsperrung ist der Berliner Tiergartentunnel als wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Innenstadt wieder zu befahren. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Seit dem frühen Morgen war der Tunnel in beiden Richtungen dicht. Autofahrer mussten sich andere Routen suchen, auf denen sie mehr Zeit brauchten und - vor allem in Moabit - im Stau standen. Buslinien wurden umgeleitet.

Gründe für die Sperrung wurden nicht genannt. Laut Polizei gab es keinen Unfall im Tunnel.

In der Vorwoche war der Tunnel tagelang in Richtung Norden gesperrt, weil sich ein Lastwagen mit einem alkoholisierten Fahrer an einer Abfahrt zu einem Parkhaus verkeilt hatte. Dabei war auch Tunneltechnik beschädigt worden.