Magdeburg/Aschersleben - Temperaturen unter dem Gefrierpunkt machen den Tieren der Zoos in Aschersleben und Magdeburg nicht allzu sehr zu schaffen. „Die Tiere kommen damit gut klar“, sagte ein Sprecher des Zoos Aschersleben am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Unter anderem weil Zapf- und Wasserstellen gefroren sind, erschwere sich jedoch die Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger. „Es ist alles ein wenig schwerer, ja. Davon lassen sich unsere Pfleger und die Tiere aber nicht beirren“, sagte der Sprecher.

Auch im Zoologischen Garten in Magdeburg führen die frostigen Temperaturen derzeit zu keinen Änderungen im Betriebsablauf. „Einzelne Tiere ziehen sich zurück. Wir überwachen die Temperaturen in den Häusern engmaschig und reagieren, sollte es zu kalt werden“, so ein Sprecher des Zoos. Heizungen hielten die Gehege so warm, wie die Tiere es brauchen. „Sollte das nicht ausreichen, können wir beispielsweise mobile Heizungen in Betrieb nehmen. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht.“

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hält der Dauerfrost in Sachsen-Anhalt auch in den kommenden Tagen noch an. Erst zum Wochenende klettern die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt, so die Prognose der Wetterexperten.