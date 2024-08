Die Online-Warteschlangen waren lang, um an Oasis-Tickets zu gelangen.

London - Die Tickets für die Comeback-Tournee der legendären Britpopband Oasis in Großbritannien und Irland sind innerhalb eines Tages offiziell ausverkauft. Das wurde am Abend auf den Accounts der Band in den sozialen Netzwerken verkündet. Abermals warnte die Gruppe dabei vor gefälschten und ungültigen Tickets, die auf dem Zweitmarkt angeboten werden.

Der allgemeine Kartenverkauf für die 17 Konzerte war erst am Samstagmorgen angelaufen. Im Anschluss harrten Hunderttausende Fans auf den Verkaufsplattformen teils stundenlang in der Warteschlange aus, ehe sie bei der Ticket-Auswahl endlich am Zug waren.

Die lange Zeit verkrachten Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) hatten am Dienstag bekanntgegeben, anderthalb Jahrzehnte nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit im nächsten Sommer wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu wollen. Geplant sind 15 Konzerte in Großbritannien sowie zwei in der irischen Hauptstadt Dublin.

Bereits am Freitagabend hatten einige Fans die Chance gehabt, sich Karten zu sichern. Sie konnten sich für einen sogenannten Pre-Sale bewerben und dann mithilfe eines speziellen Codes versuchen, ein Ticket zu ergattern.