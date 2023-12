Ehrenamtliche Einsatzkräfte vom THW und der DLRG arbeiten an einem Deich neben der Zufahrt zum Serengeti-Park.

Hannover - Das Technische Hilfswerk (THW) in Niedersachsen hat trotz des anhaltenden Hochwasserseinsatzes bisher keine Personalprobleme. „Wir können natürlich immer mehr Helfer gebrauchen, aber grundlegend sind wir gut aufgestellt“, sagte Daniel Jungnick, Leiter des THW-Koordinierungsstabes Bremen/Niedersachsen, dem NDR am Samstag.

Viele Arbeitgeber reagierten auf die Notlage und stellten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in ihren Berufen frei, damit sie einsatzbereit seien. Die Feiertage seien einerseits ein Glücksfall, weil viele Helfer in ihren eigentlichen Berufen frei hätten. Andererseits seien aber auch viele Menschen verreist und stünden nicht so schnell zur Verfügung.

„Die Hochwasserlage entwickelt sich zunehmend flussabwärts“, sagte Jungnick. Betroffene Gebiete seien vor allem die Landkreise Celle, der Heidekreis, Verden, das Emsland und das Gebiet um Oldenburg. Deiche weichen in den betroffenen Gebieten auf und müssten vom THW verstärkt werden.