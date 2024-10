Handball-Bundesliga THW Kiel erarbeitet Sieg über Aufsteiger Potsdam

Zum ersten Mal trifft Rekordmeister TWH Kiel in einem Ligaspiel auf den 1. VfL Potsdam. Der Aufsteiger hält lange mit, doch am Ende scheitern die Gäste zu häufig an Nationaltorhüter Andreas Wolff.