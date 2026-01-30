Thüringen will sich als Reiseland bekannter machen. Wald, Wartburg und Weimar sind nur einige der Ziele, die Touristen im Freistaat ansteuern.

Erfurt - Die erwartete Belebung im Thüringer Tourismus ist im vergangenen Jahr ausgeblieben - zumindest im Zeitraum von Januar bis November. Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurden insgesamt 3,6 Millionen Gäste in Hotels, Pensionen und Jugendherbergen registriert. Ihre Zahl lag nur minimal um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Einen leichten Rückgang verbuchte Thüringen bei den gebuchten Übernachtungen, die mit 9,4 Millionen um 0,5 Prozent sanken.

Touristiker rechnen allerdings mit recht guten Zahlen im Dezember, der neben Städtetouristen zu den Weihnachtsmärkten auch erste Wintersportler in den Thüringer Wald lockte.

Hotels und Jugendherbergen verbuchten bis Ende November einen Zuwachs bei den Übernachtungen von 3,7 beziehungsweise 6,5 Prozent. Weniger gefragt waren dagegen Hotel garni, Gasthöfe, Pensionen sowie Erholungs- und Ferienheime mit rückläufigen Übernachtungszahlen. Einen Zuwachs bei den Übernachtungen verbuchten die Stadt Erfurt mit 7,5 Prozent, die Region Südharz-Kyffhäuser mit 7,4 Prozent sowie das Saaleland mit 3,6 Prozent.