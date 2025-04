Im zweiten Jahr in Folge hat die Zahl der Vereinsmitglieder in Thüringen Rekorde geknackt. Dabei wurde ein längerfristiges Ziel erreicht.

Erfurt - Die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen von Thüringen hat zum zweiten Mal in Folge einen Bestwert erreicht. Nach dem Rekord von 2023 traten im vergangenen Jahr weitere 9.076 Personen in einen der 3.200 Vereine im Freistaat ein. Somit bereichern 375.997 Mitglieder den organisierten Sport in Thüringen, wie der Landessportbund mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 18,3 Prozent der thüringischen Bevölkerung.

„Der erneute Zuwachs untermauert die Bedeutung von Sport und Bewegung in Thüringen. Gemeinsames Sporttreiben ist für die Gesundheitsförderung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich“, sagte LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel, „die neuerliche Bestmarke basiert auf dem unermüdlichen Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen in den Thüringer Sportvereinen.“

Dagegen hat sich die Anzahl der Thüringer Sportvereine um 42 auf nun 3.207 verringert, was nicht als negative Tendenz angesehen wird, auch wenn in Thüringen kleinere und Kleinstvereine mit unter 100 Mitgliedern das Bild prägen. Die größeren Vereine mit um die 1.000 Mitglieder verzeichneten 2024 ein höheres Mitgliederwachstum.

Jedes zweite Kind im Verein

Besonders erfreulich ist der Zuwachs bei den Kindern zwischen sieben und 14 Jahren. „Wir haben sehr lange das Ziel verfolgt, dass jedes zweite Kind in diesem Alter Mitglied im Sportverein ist. Nun haben wir es endlich erreicht“, sagte Zirkel. Insgesamt 50,7 Prozent dieser Altersgruppe sind im organisierten Sport unterwegs.

Die größten Zuwächse gab es im Fußball. 2.180 neue Mitglieder stießen im vergangenen Jahr hinzu. Mit nunmehr 108.592 Mitgliedern – umgerechnet rund 28 Prozent - ist die Sportart die erfolgreichste im Thüringer Sport.