Erfurt - Ein Lottospieler aus Thüringen hat am Samstag im Spiel 77 knapp 1,3 Millionen Euro gewonnen. Die Thüringer Staatslotterie verwies bei der Bekanntgabe des Gewinns am Montag extra darauf, dass es sich um keinen Aprilscherz handele. Es sei für Thüringen bereits der fünfte Großgewinn in diesem Jahr, aber der erste mit einer Summe von mehr als einer Million Euro. Exakt lag die Gewinnsumme am Samstag den Angaben zufolge bei 1 277 777 Euro. Der Spielschein wurde in einer Annahmestelle im Norden Thüringens abgegeben. „Das sind großartige Neuigkeiten und ein super Start in den April“, sagte Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.