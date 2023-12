Meiningen - Die Thüringer SPD stellt die Weichen für die Landtagswahl 2024. Die Sozialdemokraten wollen am Samstag (9.30 Uhr) auf einem Parteitag in Meiningen ein Regierungsprogramm beschließen. Die SPD ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen in Regierungsverantwortung in Thüringen, seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung zusammen mit der Linken und den Grünen.

In einer repräsentativen Umfrage von November kam sie auf neun Prozent. Auf dem Parteitag wird unter anderem Parteichef und Innenminister Georg Maier reden, der die SPD als Spitzenkandidat in die Wahl führen soll. Als Gast ist SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt.