Thüringer Schlössertage: Tausende in alten Gemäuern

Gotha - Die diesjährigen Thüringer Schlössertage haben nach Angaben der Organisatoren Tausende Menschen angezogen. Man rechne mit 14.000 bis 14.500 Besuchern bis zum Abschluss der viertägigen Veranstaltungsreihe, wie der Koordinator der Thüringer Schlössertage, Hans-Peter Schmit, am Montagmittag sagte. Damit liege man wieder ungefähr auf dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie.

Die Thüringer Schlössertage laufen bereits seit Freitag und in diesem Jahr unter dem Motto „Aufgespürt! Fürstliche Jagdlust und höfisches Vergnügen“, 15 Schlösser beteiligten sich. Thematisch ging es um das höfische Freizeitvergnügen der Jagd. „Die Jagd war in der Frühen Neuzeit das vermutlich wichtigste landesherrliche Statussymbol“, hieß es in der Ankündigung.

Schmit zufolge gab es ein „dichtes Programm“ mit zahlreichen Sonderführungen, teils in Kostümen, teils von den Ausstellungskuratoren durchgeführt, zudem Konzerte und Kinderprogramm.