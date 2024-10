Die Aktion „Stadtradeln“ will Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen. Nun liegen Ergebnisse für dieses Jahr vor. In Thüringen gibt es Rekorde.

In Jena traten bei der Aktion „Stadtradeln“ besonders viele Menschen in die Pedale. (Archivbild)

Erfurt - Im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ sind die Thüringerinnen und Thüringer im Sommer rund 3,4 Millionen Fahrradkilometer gefahren. Das waren so viele wie noch nie seit Start der Aktion, wie aus den Ergebnissen der Organisatoren hervorgeht. Umgerechnet wäre das in etwa 86-mal der Umfang der Erde. Es hätten sich rund 19.200 Fahrradfahrer aus 33 Kommunen beteiligt - auch das waren Rekordwerte.

Am stärksten waren in Thüringen die Städte Jena und Erfurt mit jeweils rund 700.000 gefahrenen Kilometern vertreten. Bundesweit beteiligten sich 1,1 Millionen Menschen aus rund 2.900 Kommunen. Sie legten 217,5 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Bei der Ende September beendeten Aktion ging es darum, dass Menschen 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurücklegen. Das Radfahren als umweltfreundliche Art der Fortbewegung soll so mehr in das allgemeine Bewusstsein gerückt werden. Beteiligt sich die Kommune, in der man wohnt, kann man beim Stadtradeln mitmachen. Die gefahrenen Kilometer werden erfasst.