Erfurt/Berlin - Die Thüringer Polizei unterstützt in der Silvesternacht ihre Kollegen in Berlin. Eine Hundertschaft sei angefordert worden und werde nach Berlin geschickt, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin, auf Anfrage. In der Hauptstadt, in der es in der Vergangenheit in der Silvesternacht zu Ausschreitungen mit Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen war, bereiten sich Polizei und Feuerwehr auf einen Großeinsatz vor. Dort sind nach Angaben der Berliner Polizei rund 4.000 Beamte zum Jahreswechsel im Einsatz.

In Thüringen ist Silvester dem Sprecher zufolge erfahrungsgemäß die Zeit des Jahres mit den meisten Notrufen bei der Landeseinsatzzentrale. Alle Einsatzzüge der Landespolizei seien im Dienst. Schwerpunkte der Polizeipräsenz seien vor allem Straßen und Plätze, auf denen sich viele Menschen aufhielten, etwa die noch geöffneten Weihnachtsmärkte. „Wir hoffen alle, dass es ruhig bleibt und die Leute vorsichtig beim Böllern sind“, so Martin.