Erfurt - Bahnhöfe, Berglandschaften, Flugzeuge oder Bagger im Miniaturformat sind ab Freitag (10.00 Uhr) auf der Thüringer Modellbaumesse in Erfurt zu sehen. Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause öffnet die Messe „Modell Leben“ in diesem Jahr wieder ihre Pforten. Bis zum Sonntag verwandeln sich zwei Messehallen in eine Modellbaulandschaft. Auf 14.000 Quadratmetern Fläche präsentieren sich nach Angaben der Messegesellschaft etwa 100 Firmen, Vereine, Institutionen, Händler und Privataussteller. Die Messe richte sich an Modellbauer, Bastler, Sammler, aber auch Familien.