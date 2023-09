Erfurt - Die Thüringer Linke hat ihr Spitzenduo im Amt bestätigt, das die Partei 2024 in die Landtagswahl führen soll. Als Parteivorsitzende wurden die Weimarer Rechtsanwältin Ulrike Grosse-Röthig und der Hochschulpolitiker Christian Schaft am Samstag auf einem Parteitag in Erfurt wiedergewählt. Grosse-Röthig erhielt 64,7 Prozent der Delegiertenstimmen, Schaft 81,3 Prozent. Es gab keine Gegenkandidaten. Die 43-Jährige und der 32-Jährige bilden seit 2021 die erste Doppelspitze der Thüringer Linken.

Die Partei stellt derzeit die größte Fraktion im Thüringer Landtag. Bodo Ramelow, der bei der Landtagswahl erneut als Spitzenkandidat antreten will, ist der einzige Ministerpräsident der Linken bundesweit. Neben Personalentscheidungen mit der Neuwahl des kompletten Vorstandes geht es auf dem Parteitag bis Sonntag auch um die inhaltliche Ausrichtung der Partei.

Bei repräsentativen Wahlumfragen in diesem Sommer lag die Linke, die bei der Landtagswahl 2019 noch 31 Prozent der Stimmen erhalten hatte, mit etwa 22 Prozent hinter der vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD mit 32 Prozent.