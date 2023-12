Thüringer Landtag diskutiert über Gefängnisbau in Zwickau

Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt.

Erfurt - Deutlich teurer und noch immer nicht fertig: Der Thüringer Landtag beschäftigt sich am Mittwoch (Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr) mit dem Neubau eines gemeinsamen Gefängnisses für Thüringen und Sachsen. Mit einer Aktuellen Stunde thematisiert die parlamentarische Gruppe der FDP Verzögerungen und Kostensteigerungen der geplanten Justizvollzugsanstalt Zwickau. „Die nicht enden wollende Serie an Pleiten, Pech und Pannen stellt den Strafvollzug in Thüringen vor wachsende Herausforderungen“, begründete der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner das Thema. Dabei gehe es um Fragen wie langfristige Personalplanung oder Haftbedingungen.

Das geplante neue Gefängnis in Zwickau soll bis zu 820 Gefangenen Platz bieten - 450 aus Sachsen und 370 aus Thüringen. Es soll damit mehrere andere Haftanstalten ersetzen. Für das Projekt schlossen die beiden Bundesländer 2014 einen Staatsvertrag. Doch im Laufe der Zeit stiegen die Kosten von 150 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte und ein ursprünglich für 2019 geplanter Öffnungstermin wurde auf 2025 verschoben. Zuletzt wurde bekannt, dass ein neuer Generalplaner das Projekt in den Griff bekommen soll. Gegen den bisherigen Generalplaner sollen rechtliche Schritte geprüft werden.