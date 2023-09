Jena/Erfurt - Immer mehr Kommunen in Thüringen greifen auf Online-Meldungen ihrer Einwohner zurück, um Mängel in der Infrastruktur aufzuspüren. Über sogenannte Mängelmelder auf den städtischen Homepages können Bürger Probleme - etwa mit Schlaglöchern oder der Straßenbeleuchtung - direkt an die Verwaltung melden. „Unsere Erfahrungen mit dem Mängelmelder sind überwiegend positiv“, sagte Stefanie Braune von der Stadtverwaltung Jena. Dort wurde bereits vor fünf Jahren ein Mängelmelder auf der Homepage eingerichtet, der mittlerweile ein zentraler und akzeptierter Kommunikationskanal sei.

Ähnliche Portale gibt es - teils ebenfalls schon seit mehreren Jahren - unter anderem in Schmölln, Sonneberg, Mühlhausen und Saalfeld. Überall sind die Erfahrungen positiv, zumal sich die Mängelmelder mit relativ geringen Kosten umsetzen lassen. Ein Missbrauch des direkten Drahtes in die Stadtverwaltungen sei eher die Ausnahme. In Weimar wurde ein solches System erst im Juli dieses Jahres eingeführt, deshalb gibt es dort noch keine Erfahrungswerte. In der Landeshauptstadt Erfurt wird der Mängelmelder einer Sprecherin zufolge aktuell noch aufgebaut, die Umsetzung sei jedoch „nahezu fertig“, hieß es.