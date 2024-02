Sowohl in den Kommunen als auch bei Bahnbetreibern in Thüringen ist die Zahl der illegalen Schmierereien unvermindert hoch.

Eisenach - In den größeren Thüringer Kommunen nehmen illegale Schmierereien an Hauswänden oder anderen freien Flächen zu. So beobachten die Stadtverwaltungen in Eisenach, Gera und Weimar unverändert hohe oder steigende Fallzahlen, wie sie auf Anfrage mitteilten. In Erfurt habe lediglich die rasche Reinigung in Kombination mit einem speziellen Schutz-Untergrund zu einem leichten Rückgang geführt, teilte ein Sprecher mit. In Suhl gibt es hingegen kein ernstes Problem mit Graffiti, wie es von der Stadtverwaltung hieß.

Auch Eisenbahnbetreiber haben stetig mit illegal besprühten oder beschmierten Zügen zu kämpfen. So registrierte die Erfurter Bahn einer Sprecherin zufolge seit 2020 durchschnittlich alle zwei Wochen einen derartigen Fall. Bei der Süd-Thüringen-Bahn seien es im Schnitt etwa zehn Fälle pro Jahr. Der Bahnanbieter Abellio berichtet von einem in etwa gleichbleibenden Niveau sowohl beim Besprühen von Zügen als auch bei Schmierereien in den Fahrzeugen.