Erfurt - Vier Projekte sind in diesem Jahr mit dem Thüringer Inklusionspreis ausgezeichnet worden. Der Verein Lernen-Verstehen-Fördern vergab die mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 11.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Erfurt zum dritten Mal. Geehrt wurde das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum Jena „Regenbogen“ für das Vorhaben einer offenen Lehrküche, mit der ein dauerhaftes, inklusives Zentrum zur Begegnung verschiedener Kulturen entstehen soll, wie es hieß.

Zu den weiteren Preisträgern gehört das Betreuerteam von „Spirit of football“, das in Erfurt das gemeinsame Fußballtraining und -spiel von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglicht. Ausgezeichnet wurde zudem eine Initiative von Schülern des Förderzentrums Zeulenroda für ein inklusives Tanzprojekt sowie eine Schülergruppe der freien Ganztagsschule Anna Amalia Weimar für ein generationenübergreifendes Tierprojekt.

Die Preisträger werden von im Freistaat lebenden Familien vorgeschlagen. Damit sollen nach Vereinsangaben Initiativen gewürdigt werden, die sich für ein Miteinander aller Kinder vom Kleinkindalter bis zum Ende der Schul- oder Ausbildungszeit einsetzen und so zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.