Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC halten in der European League dem Druck stand. Sie können nach einem Sieg in Larvik weiter von der Titelverteidigung träumen.

Johanna Reichert und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC gewannen das finale Gruppenspiel in der European League bei Larvik HK am Ende deutlich. (Archivbild)

Larvik - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der European League das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann sein letztes Gruppenspiel beim norwegischen Erstligisten Larvik HK nach einem starken Schlussspurt mit 34:28 (17:17). Johanna Reichert war mit elf Toren die beste Werferin des Titelverteidigers, der sich mit vier Siegen und zwei Niederlagen Platz eins in der Gruppe A sicherte.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Teams konsequent das Tempo forcierten, setzten sich die Thüringerinnen bis zur 21. Minute erstmals auf vier Tore ab (14:10). Anschließend offenbarten sie allerdings immer wieder Schwächen im Rückzugsverhalten. So kamen die Norwegerinnen oftmals zu leichten Toren und gingen kurz nach der Pause mit 21:18 (36.) in Führung.

Der THC schaffte aber schnell den Anschluss und zeigte in der letzten Viertelstunde den deutlich größeren Siegeswillen. Mit einem 8:1-Lauf zogen die Gäste vorentscheidend auf 32:24 (54.) davon.