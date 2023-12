Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Siegesserie in der Bundesliga weiter ausgebaut. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend die HSG Bad Wildungen Vipers souverän mit 37:28 (19:14). Vor 1648 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit neun Toren zur besten Werferin des THC, der nach dem sechsten Erfolg nacheinander nun bei 16:4 Punkten steht.

Der amtierende Vizemeister hatte zunächst erhebliche Mühe, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Thüringerinnen drückten zwar von Beginn an aufs Tempo und erspielten sich zuverlässig gute Wurfpositionen, defensiv offenbarte der Favorit allerdings gravierende Lücken. So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Eine kurze Schwächephase der Gastgeberinnen im Angriff nutzte Bad Wildungen aus, um beim 12:11 (20. Minute) sogar erstmals in Führung zu gehen. Als sich dann jedoch Torhüterin Nicole Roth erheblich steigerte und der Tempogegenstoß immer besser funktionierte, setzte sich der THC bis zur Pause auf fünf Tore ab.

Nach Wiederanpfiff benötigten die Thüringerinnen etwas Zeit, um in ihren Rhythmus zu finden, zogen dann aber mit einem 5:0-Lauf vorentscheidend auf 26:18 (45.) davon. Die Gäste steckten zwar nicht auf, konnten den klaren Erfolg des THC allerdings nicht mehr gefährden.